22.02.2017 19:57:46

Hapoel Beer Sheva son idmanının yaptı

Beşiktaş ile yarın karşılaşacak olan İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva, son idmanını yaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Beşiktaş ile yarın karşılaşacak olan İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva, son idmanını yaptı.UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında yarın siyah-beyazlı takımın konuğu olacak olan İsrail ekibi, son hazırlıklarını tamamladı.Maçın oynanacağı Vodafone Arena'da saat 20.00'da son idmanına başlayan Hapoel Beer Sheva'nın taktik idmanı Teknik Direktör Barak Bakhar yönetiminde yapıldı. Deneyimli teknik direktör futbolcularına ilk olarak düz koşu yaptırırken ardından top çalışmasına geçildi. İdmanın geriye kalan bölümü basına kapalı gerçekleştirildi. Hapoel Beer Sheva'nın antrenmanının son bölümünde taktik çalışması yapıldığı ifade edildi.