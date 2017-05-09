10.05.2017 11:35:06

Hankendi Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Hankendi Belediyespor, şampiyonluğu kutladı.

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Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Hankendi Belediyespor, şampiyonluğu kutladı.Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde mutlu sona ulaşarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Hankendi Belediyespor, özel bir restoranda düzenlenen programla şampiyonluğu kutladı.Değerlendirmelerde bulunan Hankendi Belediyespor Başkanı Arif Seval, hedeflerinin ilk yıl lige tutunmak olacağını belirterek, "Hayalci olmamak lazım. Mevcut kadromuzu koruyacağız. Daha üst liglerden transfer teklifi gelen arkadaşlarımızı tutmayacağız ama BAL Ligi'nden gelen tekliflere kapalıyız. Mevcut kadromuza 5-6 takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.7 aylık zorlu bir süreci geride bıraktıklarını dile getiren Hankendi Belediyespor Teknik Sorumlusu İbrahim Doğan ise, "Futbolcular sağ olsunlar çok iyi çalıştılar. Şampiyonluk için takımımızda her şey uygundu ve o da oldu. Karşılığını aldık. Elazığ'a hayırlı uğurlu olsun. Gelecek sezon Yolspor ile birlikte Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bölgesel Amatör Lig'in, futbolun gelişimi açısından çok önemli bir lig olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu Elazığ'da da başarırız. Yeni yeni Elazığlı futbolcular çıkarırız inşallah" dedi.Sezon başında çok uzak gibi görünen hayaller, sezon sonunda gerçek oldu diyen Hankendi Belediyespor Kaptanı Ömer Güneş'de "Bu bizim için gurur verici bir şey. Elazığlı çocukların başarısı bu. Çok kaliteli bir takım kuruldu" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından yönetim, teknik heyet ve futbolcular günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.