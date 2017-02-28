28.02.2017 14:41:15

'Hangisi Babası' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından 'Hangisi Babası' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

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İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından "Hangisi Babası" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, akademik, idari personel ile öğrenciler izledi.Genel Sanat Yönetmenliğini Ersin Aycan'nın yaptığı oyunu Ersin Aycan, Samet Demircan, Bilge Aycan, Helin Yıldırım, Şakir Gök, Nida Gizem Şahintürk ve Muaz Boztaş sahneledi.Yoğun ilgi gören oyun izleyenlere zevk verirken oyun sonunda Rektör Kızılay, oyuncuları tebrik ederek, ekibe çiçek verdi.