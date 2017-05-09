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Hanefi Bostan: 'MEB'in mülakatla yönetici atama yönetmeliğini mahkemeye taşıdık'
09.05.2017 20:17:33

Hanefi Bostan: 'MEB'in mülakatla yönetici atama yönetmeliğini mahkemeye taşıdık'

Sen İstanbul İl Başkanı M. Hanefi Bostan, Milli Eğitim Bakanlığının mülakatla yönetici atama yönetmeliğini mahkemeye taşıdıklarını açıkladı.

Sen İstanbul İl Başkanı M. Hanefi Bostan, Milli Eğitim Bakanlığının mülakatla yönetici atama yönetmeliğini mahkemeye taşıdıklarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan yazılı bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bostan, "Türk Eğitim Sen olarak, Danıştay nezdinde açtığımız davada, 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin; "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar" başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) ve (ç) bendinin; Değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü ile görevleri" başlıklı 8. Maddesinin 1. Fıkrasında komisyon üyelerinin belirlenmesinde somut kriterlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve komisyon üyeleri arasında ilde en çok üye kaydeden üç büyük sendika temsilcisine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü" başlıklı 9. Maddesinin; "Sözlü sınav komisyonunun görevleri" başlıklı 10. Maddesinin, "Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem" başlıklı 11. Maddesinin; "Değerlendirme duyurusu ve başvuru" başlıklı 12. Maddesinin 3. Fıkrasında, müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlara başvuru hakkı verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve aynı fıkranın son cümlesinde yer alan; "Başvurular yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir ibaresinin; 'Sözlü sınav' başlıklı 15. Maddesinin; 'Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz' başlıklı 16. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan "..sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır." ibaresinin; 'Müdürlüğe görevlendirme' başlıklı 18. Maddesinin 1. Fıkrasının, 2. Fıkrasında 'Özel eğitim öğretmenlerinden, özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara ' ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, aynı maddenin 3. Fıkrasının, aynı maddenin 7. Fıkrasında geçen "..yapılabilir." ibaresinin ve süre belirtilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 'Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme' başlıklı 20. Maddesinin 1., 3. ve 4. Fıkralarının, aynı maddenin 7. Fıkrasında geçen '..yapılabilir.' ibaresinin ve süre belirtilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 'Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar' başlıklı 21. Maddesinin 4. Fıkrasında; "Özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim öğretmenleri arasından..' ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 'Yöneticilik görev süresi hesaplanması' başlıklı 22. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan 'hastalık izni, aylıksız izin' ibaresinin; 'Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme' başlıklı 24. Maddesinde somut kriterlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 'Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 26. Maddesinde, 'aksi durumda ise' ibaresinden sonra gelmek üzere 'istekleri de dikkate alınarak' ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 'Yöneticilik görevinden alınma' başlıklı 27. Maddesinin 1. Fıkrasının ilk cümlesinde somut kriterlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve 2. cümlesinde yer alan "Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.' ibaresinin; EK-1 Yönetici Değerlendirme Formu'nun; 'Eğitimler' başlıklı kısmında kendi alanında yüksek lisans ya da doktora yapanlara ayrıca puan verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, 'Ödüller" başlıklı kısmın 1., 2. 3. ve 4. Satırında yer alan "en fazla 1 adet" ibaresinin; 'Cezalar' başlıklı kısmın 1., 2. ve 3. Satırlarında yer alan "her bir" ibarelerinin ve "en fazla 1 adet" ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin; 'Cezalar' başlıklı kısımda yer alan puan değerlerinin (çok yüksek olması sebebiyle); 'Hizmet' başlıklı kısımda yer alan puan değerlerinin (çok düşük olması sebebiyle); 'Hizmet' başlıklı kısmın 1., 2. 3. ve 4. Satırında yer alan "Dört yıldan fazla olan kısımları bakımından öngörülen puanın yarısı verilecektir." ibaresinin; 'Açıklamalar' kısmında hangi makamlarca verilen ödüllerin geçerli olacağının belirtilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; EK-2 Sözlü Sınav Formunun öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve devamında iptalini talep ettik" dedi.
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