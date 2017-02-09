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Hanefi Bostan: 'En az 50 bin öğretmen ataması yapılmalıdır'
09.02.2017 20:37:03

Hanefi Bostan: 'En az 50 bin öğretmen ataması yapılmalıdır'

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, 'En az 50 bin öğretmen ataması yapılmalıdır' dedi.

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, "En az 50 bin öğretmen ataması yapılmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 20 bin öğretmen alınacağını duyurması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Şubat ayında öğretmen ataması yapılmasının Türk Eğitim-Sen'in öncelikli taleplerinden birisi olduğunu belirten Bostan, "Bu noktada Bakan Yılmaz'ın öğretmen ataması yapılacağı yönündeki açıklaması hem öğretmen açığının azaltılması hem de atama bekleyen öğretmenler için önemli bir gelişmedir ve sevindiricidir. Ancak sendika olarak atama sayısını yetersiz buluyoruz. Zira Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz daha dün yaptığı açıklamada net öğretmen ihtiyacının 98 bin 537 olduğunu ifade etmiştir. Üstelik ülkemizde öğretmen açığı ücretli öğretmenler eliyle giderilmektedir. Sendikamız geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de ücretli öğretmen sayısı 73 ilde 70 bin 293'tür. Hal böyle olunca 20 bin atama ne yazık ki ihtiyacın çok çok gerisindedir. Sendika olarak beklentimiz 20 bin değil, 50 bin atamadır. 2017 yılının sonuna kadar da MEB tarafından ilan edilen resmi öğretmen açığının tamamen giderilmesini istiyoruz. Öte yandan öğretmen atamalarının kadrolu olması ve mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımını getirmiş, bu süreçte ciddi haksızlıklar yaşanmıştır. KPSS'de yüksek puan alan bazı adaylara mülakatta düşük puanlar verildiği ya da KPSS'de düşük puan alan bazı adaylara da mülakatta yüksek puanlar verildiği görülmüştür. Her mülakat komisyonu ayrı ayrı değerlendirmeler yapmış, dolayısıyla hakkaniyetten uzak, nahoş durumlar yaşanmıştır. Öncelikle mülakat adil olmayan bir yöntemdir. Mülakat denilince akla torpil, yandaşlık, baskı, hak ve hukuktan uzak tavırlar akla gelmektedir. Dolayısıyla bu şeffaflıktan uzak yöntemden Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle vazgeçmelidir. FETÖ ve benzeri terör örgütlerinin MEB kadrolarına sızmalarını önlemek amacıyla mülakatın getirildiğini söylemek gerçekçi ve geçerli değildir. Bunun tek yolu sıkı bir güvenlik soruşturması yapılmasıdır" dedi.

Sözleşmeli öğretmenliğin güvenceden yoksun bir uygulama olduğunu belirten Hanefi Bostan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gelecekleri belirsiz olan sözleşmeli öğretmenler, her zaman baskılarla, tehditlerle, şantajlarla karşılaşabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınana kadar işlerini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Üstelik sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınma esasları çok ağırdır. Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra performansa göre kadroya alınacaktır. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak olan bu öğretmenler ancak tam 6 yıl sonra tayin isteyebilecektir.Sözleşmeli öğretmenlerin 6 yıldan çok daha fazla bir süre eş durumu başta olmak üzere özür grubu tayinlerinin gerçekleşmeme ihtimali çağ dışı bir anlayıştır. Bu, ülkemize yakışan bir uygulama da değildir. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenler ne özlük hakları ne de atama ve yer değiştirme yönüyle kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip değildir. Tüm bunlar göz önüne alınarak, önümüzdeki hafta duyuruya çıkacak olan öğretmen atamalarının kadrolu, mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmasını istiyoruz. Ne sözleşmeli ne de mülakatla öğretmen alımı nitelikli öğretmeni tespit edemez. Sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımı sadece ve sadece ülkemizde torpili, adam kayırmayı, hak yemeyi meşrulaştırır. Bu da eğitim ordusuna büyük zarar verir."

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