31.01.2017 18:21:02

Hancı hakim karşısına çıktı

Trabzon'da tutuklanarak Kocaeli 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilen, FETÖ/PDY terör örgütünün Kanada uzantısında yönetici olduğu ileri sürülen Davut Hancı, bugün SEGBİS aracılığı ile Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak duruşmaya katıldı.

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Trabzon'da tutuklanarak Kocaeli 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilen, FETÖ/PDY terör örgütünün Kanada uzantısında yönetici olduğu ileri sürülen Davut Hancı, bugün SEGBİS aracılığı ile Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak duruşmaya katıldı.Edinilen bilgiye göre, Davut Hancı, FETÖ/PDY ile bağlantısı olmadığını ileri sürerken, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme Başkanı, "Üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti delil durumu itibariyle atılı suça ilişkin şüphe sebeplerini gösterir bulunması, atılı suçlar için yasada öngörülen ceza miktarı tanık ifadelerinin tamamlanmamış ve delillerin henüz toplanmamış olması, sanığın yurt içi adresinin daimi adresi olmadığı ve yurt dışı adresi bulunduğu, sanığın mahkumiyeti karşısında kaçma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle tahliye talebinin reddine" kararını verdi.