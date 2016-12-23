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Han Belediyesi'nden kar temizleme çalışmaları
23.12.2016 15:28:56

Han Belediyesi'nden kar temizleme çalışmaları

Eskişehir Han Belediyesi ilçede yoğun kar yağışı sonrasında cadde ve sokakları temizleme çalışması başlattı.

Eskişehir Han Belediyesi ilçede yoğun kar yağışı sonrasında cadde ve sokakları temizleme çalışması başlattı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Han ilçesinde okulların 1 gün süreyle tatil edilmesinin ardından belediye ekipleri ilçede temizlik çalışması başlattı. Ekipler, öncelikle ana caddeleri, ardından da sokak aralarını temizleyerek vatandaşların ilçe içinde daha rahat hareket etmesini sağladı.

İlçede merkezinde kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "Yoğun kar yağışı nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Bizler de vatandaşlarımızın kardan olumsuz etkilenmemesi için temizleme çalışmalarına başladık. Öncelikle vatandaşların yoğun kullandıkları caddeleri temizledik. Ardından resmi kurum önleri ve daha sonra ise sokakları temizledik. Kış aylarından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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