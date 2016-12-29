29.12.2016 13:53:39

Han Belediye Başkanı Şanlı, MİARGEM seminerine katıldı

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahalli idareleri Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (MİARGEM) düzenlendiği seminere katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahalli idareleri Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (MİARGEM) düzenlendiği seminere katıldı.Afyonkarahisar'da düzenlenen seminerde, protokol ve nezaket kuralları, personel mevzuatı, ihale mevzuatı, kamu mali yönetim mevzuatına göre süreçlerde yer alan görevliler ve sorumlulukları konuları işlendi. Seminere katılan Belediye Başkanı Erdal Şanlı, etkinliğin kendileri açılarından son derece verimli geçtiğini ifade ederek, "Kendimizi bu tür etkinliklerle geliştiriyoruz. Burada öğrendiklerimizi ilçemizde uygulayarak daha modern seviyeye çıkarmak için çalışacağız" dedi.