28.01.2017 14:13:04

Hamur'da mahsur kalan yolcular kurtarıldı

Ağrı'nın Hamur deresi mevkiinde dün gece saat 02.00'den bu yana mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ağrı'nın Hamur deresi mevkiinde dün gece saat 02.00'den bu yana mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.Bölgede mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Mahsur kalan yolculardan Erbil Karagöz, gece saat 02.00'den bu yana yolda mahsur kaldıklarını, bazı yolcuların kendi çabaları ile yolu açmaya çalıştığını ve otobüslerde hasta ve hamile kadınların olduğunu söyledi.