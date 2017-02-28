28.02.2017 16:01:52

Hamsi ihracatında düşüş

Deniz av sezonunun başladığı 1 Eylül tarihinden 2017 yılı Şubat ayı sonuna kadar 838 bin 452 kilogram karşılığı 4 milyon 60 bin 403 ABD Doları tutarında hamsi ihracatı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 976 bin 563 kilogram karşılığı 4 milyon 515 bin 557 ABD Doları döviz elde edilmişti.

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Deniz av sezonunun başladığı 1 Eylül tarihinden 2017 yılı Şubat ayı sonuna kadar 838 bin 452 kilogram karşılığı 4 milyon 60 bin 403 ABD Doları tutarında hamsi ihracatı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 976 bin 563 kilogram karşılığı 4 milyon 515 bin 557 ABD Doları döviz elde edilmişti.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bu yıl avlanan hamsi miktarının düşük olması ihracatı olumsuz yönde etkilediğini hatırlattı. Gürdoğan "Avrupa Birliği ülkeleri yanında ABD ye en büyük ihracatı yapıldığı hamsi ihracatında düşüşte yaşanan en önemli etkenin bu yıl avlanan hamsi miktarının düşük kalmasından kaynaklanmıştır. Bu durum aynen iç piyasa fiyatlarına da yükselişe neden olmuş ve içinde bulunduğumuz ayda hamsi fiyatları neredeyse hiç bir sezonda görüşmemiş düzeylere yükselmiştir. 2016/2017 yılı av sezonunda bir önceki yıl av sezonuna göre, avlanan hamsi miktarının düşük olması, ihracatında düşmesine neden oldu. Ürün miktarının az olmasının yol açtığı fiyat yüksekliği karşısında yurt dışı piyasalardaki talep düşük kaldı. Yoğun bir balık tüketim kültürünün olduğu Avrupa ülkelerinde, Türk hamsisine en büyük talep Türk nüfusundan gelmekte ancak, piyasada en önemli belirleyici parametre fiyat düzeyi olmaktadır. Fiyatların yüksel olması karısında iç piyasada olduğu gibi yurt dışı piyasalarda da tüketiciler alternatif ikame ürünlere yönelmektedir. Hele hele sıfıra yakın yüzde 1-1,5 düzeyinde enflasyonun yaşandığı Avrupa ülkeleri piyasalarında bir üründeki ani fiyat değişiklikleri büyük tepki toplamakta ve bu özellikteki ürünler tercih edilmemektedir. Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesinde Avrupa Birliği kriterlerine göre faaliyet gösteren akredite olmuş hamsi işleme tesislerinde her geçen gün daha ileri düzeyde hamsi işlenerek, katma değer katılarak ihraç edilmeye başlanması ve bu ürünlerin de Avrupa piyasalarında yoğun ilgi görmesi bu alandaki yatırımlarında ülkemizde canlanmasına katkı sağlamakta, Bölge ekonomisi açısından önemli girdi olmaktadır" dedi.Öte yandan bu sezon şu ana kadar en fazla hamsi ihracı 188 bin 57 kilogram ile Fransa'ya yapılırken, bu ülkeyi 188 bin 57 kilogram ile Belçika, 132 bin 592 kilogram ile İtalya takip etti. Bu sezon Şubat ayı itibariyle 838 bin 452 kilogram karşılığı 4 milyon 60 bin 403 ABD Doları döviz girdisi sağlanırken, bir önceki sezonda 976 bin 563 kilogram karşılığı 4 milyon 515 bin 557 ABD Doları olarak gerçekleşti. Bu yıl hamsi ihracatında miktar düşerken, döviz girdisinde ise artış oldu.