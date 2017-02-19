19.02.2017 16:51:24

Hamsi festivalinde 5 ton balık ikram edildi

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi festivalinde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. Balıklar kısa sürede tükenirken, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi festivalinde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. Balıklar kısa sürede tükenirken, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Sancaktepe Belediyesi ile Sancaktepe Trabzonlular Derneği'nin birlikte düzenlediği Sancaktepe Hamsi Festivali'nde 5 ton hamsi kısa sürede tükendi. Sancaktepe Samandıra Meydanı'nda düzenlenen festivale Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.Hamsi festivali için alana sahne ve büyük kazanlar ile balık ızgaraları kuruldu. Pişen balıklar ekmek arası yapılarak vatandaşlara ikram edildi. Ekmek arası hamsi için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlik için hazırlanan 5 ton hamsi kısa sürede tükendi. AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem elleriyle pişirdikleri balıkları ekmek arası yaparak vatandaşlara ikram etti. Balık yiyen vatandaşlar da kendilerini Karadeniz müziklerinin ritmine bırakarak bol bol horon tepti.Programda konuşan Milletvekili Osman Boyraz, "Sancaktepe'de belediyemizle Trabzonlular Derneği'nin organize ettiği hamsi festivalindeyiz. Birlik ve beraberliğimizin neşvünema bulduğu Sancaktepe'de bu organizasyonlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu alanda ülkenin tüm mozaiği var" dedi.Hamsi festivaline ev sahipliği yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ise, "Bugün burada hamsi severlerle hamsileri buluşturduk. 5 ton hamsi binlerce komşumuza afiyet olsun şifa olsun. Hamsi şifa kaynağı, Allah'ın bir lütfu. Denizlerimizde bol miktarda var. Bu bir kültür. Allah'ın bir lütfu olan balığı halkımızla buluşturuyoruz" açıklamasında bulundu.