13.02.2017 13:55:25

Hamile ineğe film gibi kurtarma operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Küçükfındık Yaylası'nda dağlık alanda beslendiği sırada akarsuya düşerek mahsur kalan hamile inek, film gibi bir operasyonla kurtarıldı. 12 saat süren kurtarma operasyonunda yaralı ve hamile inek, bulunduğu yerden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Küçükfındık Yaylası'nda dağlık alanda beslendiği sırada akarsuya düşerek mahsur kalan hamile inek, film gibi bir operasyonla kurtarıldı. 12 saat süren kurtarma operasyonunda yaralı ve hamile inek, bulunduğu yerden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Küçükfındık Yaylası'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Hayrullah ve Durdu Fatma Ergül'e ait olan ve adını 'Karabaş' taktıkları hamile inek, dağlık alanda beslendiği sırada 3 metre mesafeden akarsuya düşerek mahsur kaldı. Olayın ardından bölgeye çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve veteriner hekim, uzun süre ineği ayağa kaldırmak için uğraşsa da sonuç alamadı. Bunun üzerine Yol Asfalt Daire Başkanlığına bağlı iş makineleri ineğin bulunduğu alana ulaşmak için yol açtı. Açılan yolun ardından ekiplerin hazırladığı sala yüklenen inek, iş makinelerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak, kamyonete yüklendi. 12 saat süren kurtarma operasyonunun ardından inek, veteriner hekim gözetiminde ahırına götürülerek, sahiplerine teslim edildi.