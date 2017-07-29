29.07.2017 22:07:51

Hamburg saldırganı, Alman polisinin takibindeymiş

Almanya'nın Hamburg şehrinde dün bıçakla bir kişi kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaralayan şahsın, Alman polisi tarafından takip edildiği ortaya çıktı.



Elindeki bıçakla Barmbek semtinde bulunan Fühlsbüttler Caddesi üzerindeki Edeka adlı bir süpermarkete giren saldırganın, içerideki müşterilere de rastgele saldırdığı belirtildi. Edeka adlı süpermarketin içinde ağır yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, elindeki bıçakla dışarı çıkan saldırganı önce çevredeki esnaf sandalyelerle durdurmaya çalıştı, peşinden olay yerine gelen polisler Hellbrook Caddesi üzerinde saldırganı ateş ederek etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı. Olayı gören görgü şahidi İlhan Tozlu, saldırganın elinde bıçakla marketten dışarı çıktığını ve polislerin ateş ederek yere düşürdüğünü gördüğünü belirterek, olay yerinde çok sayıda yaralı olduğunu gördüğünü kaydetti.



Alman polisi, saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığından da şüphelenildiği belirtildi.





