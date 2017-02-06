06.02.2017 22:48:40

HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama

HAMAS, İsrail’in bu akşam Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara dair bir basın açıklaması yayınladı.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

HAMAS (İslami Direniş Hareketi) İsrail'in bu akşam Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına dair resmi bir basın açıklaması yayınladı.

Hareket açıklamasında;

“İsrail'in Gazze'ye saldırılarını arttırması tehlikelidir ve durdurulmalıdır. İsrail, Filistinli tutuklulara ve Kudüs'teki Müslümanları işlenen karşı işlenen suç ve zulümlerin üstünü örtmeye çalışıyor. Bu yüzden İsrail işgal rejiminin artan tansiyonun baş sorumlusu olarak görüyor ve onu saldırılara devam ederse bunun karşılıksız bırakılmayacağı konusunda uyarıyoruz” dedi.

İsrail'in bu akşam gerçekleştirdiği saldırı hakkındaki haber için:

http://www.timeturk.com/israil-gazze-yi-bombaliyor/haber-479666

YORUM YAZ Yorumunu Gönder