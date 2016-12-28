28.12.2016 07:47:37

Hamas'tan Filistinli mülteciler çağrısı

Hamas, Lübnan hükümetine, Filistinli mültecilere 'temel insani haklarını' vermesi konusunda çağrıda bulundu...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da Başbakan Saad Hariri liderliğinde kurulan hükümetin bakanlar kurulu bildirisini ilgiyle takip ettikleri belirtildi.

Açıklamada, yeni hükümetin oluşturulmasının, ülkedeki uzlaşı ve ulusal birliğin güçlendirilmesi için bir başlangıç olması ve hükümetin çalışmalarında başarılı olması temennilerinde bulunuldu.

Bakanlar kurulu bildirisinde, Filistinli mültecilerin "geri dönme haklarının korunmasının" vurgulanmasından memnuniyet duydukları ancak bunun yeterli olmadığı kaydedilen açıklamada, metinde Lübnan'daki Filistinli mültecilerin çalışma, mülk sahibi olma ve sendikalara üye olma gibi temel insani haklarının verilmesi konusunda herhangi bir taahhüdün bulunmadığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan'da Filistinliler için kurulan 12 mülteci kampında 460 bin Filistinli barınıyor.

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