30.01.2017 17:07:05

Hamas'tan el Hayat gazetesine tepki

Hamas, Londra'da yayınlanan El-Hayat gazetesinin isim vermeden hareketin liderlerinden birine dayandırarak yaptığı bir habere tepki gösterdi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Hamas hareketi yaptığı açıklamada gazeteden görev sorumluluğunun bilincinde olmasını, konumuna ve doğruluğuna halel getirecek yalan ve iftira dolu haberleri yayınlamaktan uzak durmasını, hareketi ve hareketin tutumlarıyla bölgedeki bazı ülkelerle ilişiklerine zarar verecek rollerden uzak durmasını istedi.



NE OLMUŞTU?



El Hayat gazetesi ismini vermediği Hamas mensubu bir liderin, İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas hareketinin Mısır'da yaptığı görüşmelerin sonuçları hakkında Heniyye ve diğer liderlerin yaptıkları açıklamaların aksine verimsiz geçtiğini söylediğini iddia etmişti.

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