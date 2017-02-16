16.02.2017 13:03:39

Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...

Hamas, Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısı sonrasında açıklama yapıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Hamas ise ABD yönetimini, "İsrail yanlısı olmak ve Filistinlilerin haklarını inkar etmekle" suçladı.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusundaki açıklamalarını, "İsrail yandaşlığının artmasının tercümesi" şeklinde nitelendirdi.

"ABD yönetiminin açıklamaları İsrail'in Filistin halkına düşmanlığı ve topraklarına el koymasına bir kılıf sağlıyor" diyen Kasım, "Washington yönetimi eski konumundan geri çekildi. Bunun en açık göstergesi İsrail yanlısı olması ve Filistinlilerin haklarını inkar etmesidir" ifadelerini kullandı.



EL FETİH YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Kasım ayrıca, Filistin yönetimini "ABD'nin barış için ara bulucu olduğu ve çözümün müzakere yoluyla olduğu yanılgısından" vazgeçmeye çağırdı.



NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin uzun süredir takip ettiği "iki devletli çözüm" yaklaşımından farklı bir tablo çizerek, "İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim" ifadelerini kullanmıştı

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