13.02.2017 20:08:19

HAMAS'ta liderlik muamması

Uzun süredir Gazze'de yeni lider seçmesi beklenen HAMAS'ın liderini belirlediği iddia edildi ancak El Cezire iddianın doğrulanamadığını duyurdu.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen al-Resala tarafından yayınlanan haberde, Hamas'ın 2007 yılından bu yana Gazze Şeridi'ndeki siyasi lideri olan İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinwar göreve getirildi. Halil el-Haya'nın da Sinwar'ın yardımcısı olarak seçildiği bildirildi.

El Cezire televizyonu ise, seçim prosedürü henüz tamamlanmadığı için Hamas'ın haberi doğrulamadığını belirtti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kasım Tugayları'nın liderlerinden biri olan Yahya Sinwar 'terör' suçlamasıyla 20 yıl İşgalci İsrail cezaevlerinde kalmıştı. Sinwar, Hamas'ın 2006 yılında kaçırdığı İsrailli asker Gilad Şalit'e karşılık 2011'de serbest bırakılmıştı.

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