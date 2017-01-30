30.01.2017 16:47:10

Hamas sözcüsü: İran ile görüşmeler olumlu

Hamas sözcüsü, İran ile ilişkilerin güçlenmesi için bazı görüşmeler yaptığını ve olumlu sonuç beklediklerini söyledi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Hamas ile İran arasında ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla görüşmeler yapıldığını belirtti.

Cezayir'de bulunan Ebu Zuhri, Cezayir'in Umudu İçin Birlik Partisi Başkanı Ömer Gul ile düzenlediği ortak basın toplantısında Hamas'ın, İran da dahil olmak üzere tüm İslam ve Arap ülkeleriyle dengeli ve samimi ilişkiler kurmaya çalıştığını ifade etti.

"Son dönemde İran'la ilişkileri güçlendirmek amacıyla bazı görüşmeler gerçekleştirdik ve bunların olumlu sonuç vermesini umuyoruz." diyen Ebu Zuhri, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Filistinli gruplar arasındaki ulusal mutabakata da değinen Ebu Zuhri, Hamas'ın Filistin'deki bölünmüşlüğe son vermek için elinden geleni yaptığına işaret etti.

Geçen kasım ayında Gazze'den ayrılan Ebu Zuhri pek çok bölge ülkesini ziyaret ettikten sonra geçen haftalarda Cezayir'e gelmişti.

Hamas'ın İran'la uzun yıllar sürdürdüğü iyi ilişkiler, 2011'de Suriye devriminin başlaması ve Hamas'ın Beşşar Esed rejimine destek vermeyi kabul etmemesi nedeniyle bozulmuştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder