21.07.2017 16:07:24

Hamas Lideri Heniyye'den açıklama!

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Filistinli ulusal ve İslami grupları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşı strateji belirlemek için toplanmaya çağırdı.

Heniyye, Gazze kentindeki Ömer Camii'nde okuduğu hutbede, söz konusu toplantının "Mescid-i Aksa'yı işgal etmeyi amaçlayan siyonist planlara karşı siyaset ve strateji belirlemeyi” hedeflediğini söyledi.

Arap ve Müslüman ülkelerini Mescid-i Aksa ve Kudüs kentine karşı sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmeye çağıran Heniyye, “Murabıtların (gönüllü muhafızlar) Mescid-i Aksa'nın önünde sürdürdüğü mücadele, İsrail'in Aksa'yı bölmeyi amaçlayan uygulamalarını kırmayı hedefliyor" dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki planlarını uygulamasına Hamas'ın izin vermeyeceğini vurgulayan Heniyye, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tüm uygulamalarını, siyonist plan ve politikalarını reddediyoruz. Halk tüm bu planların başarısız olacağını söylemek için sokaklara dökülmüştür. Planlarınızı uygulamaya koyamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

İsrail'le "tarihi uzlaşı" projelerini de kabul etmediklerini kaydeden Heniyye, "Yeniden vurguluyoruz. Ne siyonist düşmanla tarihi uzlaşıya evet deriz, ne de onu tanımaya" diye konuştu.