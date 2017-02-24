24.02.2017 23:47:09

HAMAS esir İsrail askerlerine karşı ne istiyor?

Dr. Yusuf Rezka, Filistin Enformasyon Merkezi için kaleme aldı:

TİMETURK | HABER MERKEZİ

İşgal rejimi askeri istihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Walla sitesi bu ayın başında verdiği bir haberde, İsrail hükümetinin 2014 savaşında kaybolan askerlerinin geri verilmesi şartıyla Gazze üzerindeki ekonomik kuşatmayı hafifletmeyi düşündüğünü yazdı.



Site, işgal hükümetinin yabancı arabulucular vasıtasıyla bu önerisini İslamî Direniş Hareketi (Hamas)'a ilettiğini yazdı.



Walla sitesinin yayınladığı haberde, işgal hükümetinin askerlerin salıverilmesine karşılık sunduğu öneriler paketinde, Gazze'de sanayi bölgesi inşa edilmesi, Gazzeli işçilerin İsrail'e geçişlerinin kolaylaştırılması, Sina'nın kuzeyinde bir sanayi bölgesinin inşa edilmesi, Kerem Ebu Salim sınır kapısının genişletilmesi, Gazze'deki su ve elektrik sorununun çözülmesi gibi maddelerin yer aldığı ifade edildi.



AÇIKÇA İTİRAF EDİYORLAR..



Siyonist işgal rejimi, Gazze'yi çok ağır bir ablukaya tabi tuttuğunu, bölgedeki elektrik, su ve işsizlik sorununun sebebinin uyguladığı abluka olduğunu açıkça ifade ediyor. Bu sorunları Hamas'ın elindeki esirleri geri vermesi karşılığında çözebileceğini de itiraf ediyor... Gazze halkı elektrik, su, ticaret ve çalışma alanlarından doğal bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Ancak düşman bu hak ve kolaylıklar için bedel istiyor.



HAMAS NE İSTİYOR?



Hamas ise, İsrailli esirlere karşılık Filistinli esirlerin özgürlüğünü savunuyor. Daha önce gerçekleştirilmiş olan Özgürlerin Vefası Esir Takas Anlaşması gibi bir takas anlaşması yapılmasını istiyor.



Hamas'a göre işgalci ne kadar diretirse diretsin, birinci şart Özgürlerin Vefası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklanan esirlerin özgürlüğüdür.

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İsrail'in teklifi imkânsız. Zira esirlere karşılık ancak esirler olabilir. Kuşatmanın hafifletilmesi ve ekonomik kolaylıklar Filistin halkı kadar dünyanın ve özgür insanların talebidir.



BU HABER DİKKATE ALINMAZ



Hamas'ın Walla sitesinin saydığı teklifleri kaale alması ve kabul etmesi mümkün değildir.

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Hamas hareketi esirlere karşılık esirler ilkesine bağlıdır.



İsrail'in "kuşatmanın hafifletilmesi" teklifi ise, siyonist rejimin esirlerini önemsediğini ve Tevrat'a göre de yerlerini bulmaya çalıştığını ortaya koyuyor.



İsrail tarafı görüşme girişiminde bulunursa, bölyle bir görüşmeye girilirse Hamas, bu konuyu da (kuşatma) gündeme taşıyacak esirlerden sonra bunu da tartışacaktır.