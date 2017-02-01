01.02.2017 17:10:37

Hamas, El Fetih'in seçim kararını eleştirdi

Hamas'tan hükümetin istişarede bulunmadan seçim kararı almasına eleştiri geldi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre İslami Direniş Hareketi (Hamas), Rami El-Hamdallah başkanlığındaki hükümetin istişarede bulunmadan seçim kararı almasını eleştirerek kararın geçersiz olduğunu ifade etti.



Hamas sözcülerinden Fevzi Burhum, dün (31 Ocak Salı) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ramallah'taki hükümetin yerel seçimlerin yapılması kararının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Seçim kararının bölünmüşlük haline hizmet ettiğini kaydeden Burhum, kararın Filistin halkının çıkarlarına ve kurumlarının birliğine değil Fetih hareketinin çıkarlarına göre alındığını söyledi. Burhum, seçim kararının El-Hamdallah hükümetinin tüm Filistinlilere değil sadece Fetih hareketine hizmet eden bir hükümet olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Fetih hareketinin daha önce yerel seçimlerin yapılması için alınan karardan ve sağlanan uzlaşıdan geri adım atarak seçimleri mahvettiğini hatırlatan Burhum, seçimlerin uzlaşının bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Hamas sözcüsü, "Bölünmüşlük hali sona erdirilip birlik ve bütünlük sağlanmadan seçimlerin yapılması mantıklı değil" dedi.



HÜKÜMETİN SEÇİM KARARI



Ramallah'taki El-Hamdallah hükümeti dün Batı Yaka ve Gazze Şeridi'nde yerel seçimlerin 13 Mayıs'ta yapılması kararı aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder