01.08.2017 00:00:35

Hamas Dışişleri Bakanı Vekili: Dahlan'la görüşme halindeyiz

Hamas Dışişleri Bakanı vekili Ghazi Hamed, 'Gazze'deki durumu iyileştirmek adına Dahlan'la görüşme halindeyiz' dedi.

Hamas'ın Gazze'deki liderlerinden ve Dışişleri Bakanı vekilllerinden Ghazi Ahmed bugün "el-Dünya ve-l Vatan" dergisine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki insani durumun gittikçe kötüleştğine dikkat çeken Hamed, Gazze'nin Filistin'in bir parçası olduğunu vurgulayarak her Filistin vatandaşı gibi Gazzelilerinde birçok hakka sahip olduğunu ancak bunlardan mahrum bırakıldığını ifade etti.

Kuşatma altındaki Gazze'de insani durumun biran önce halledilmesi gerektiğini söyleyen Hamed, Hamas ve Dahlan görüşmesinin zaruri hale geldiğini belirtti.

Ghazi Hamedi, Fetih hareketiyle Hamas arasındaki farklılığın Filistinlilere zarar verdiğini belirterek biran önce Filistin'de ortak hareket edilmesini söyledi.