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Haluk Başkan gençlerle tavla oynadı
27.12.2016 22:32:22

Haluk Başkan gençlerle tavla oynadı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, uzun çarşıda bulunan kafeler sokağını ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle tavla oynadı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, uzun çarşıda bulunan kafeler sokağını ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle tavla oynadı.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde ilk kez Üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen ödüllü tavla turnuvası yoğun katılımla gerçekleşti. Uzun çarşının ara sokağında bulunan kafaler sokağındaki bir kafede gerçekleşen turnuvayı tesadüfen gören Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, gençlerin davetini geri çevirmeyerek turnuvaya katıldı. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileriyle tavla oynarken aynı zamanda sıkıntılarını da dinleyen Başkan Alıcık, turnuvayı düzenleyen gençlere teşekkür etti. Turnuvada derece alanlar küçük hediyelerin sahibi olurken, yaklaşık 1 saat kafede öğrencilerle zaman geçiren Haluk Alıcık daha sonra belediye binasına geçti.
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