27.01.2017 16:50:14

Haluk Alıcık: 'Sorunlara çare olmak bizim görevimiz'

Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallelere ziyaretlerini devam ettiren Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 'Mahalle gezilerimizi sık sık yaparak muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ve tespit ettiğimiz eksililikleri gidereceğiz' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallelere ziyaretlerini devam ettiren Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Mahalle gezilerimizi sık sık yaparak muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ve tespit ettiğimiz eksililikleri gidereceğiz" dedi.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık mahalle ziyaretleri programına düzenli olarak devam ediyor. Birbirine yakın mesafelerde bulunan 8 mahalleyi aynı gün içerisinde ziyaret eden Başkan Alıcık, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlemenin yanı sıra kendisine her seferinde kollarını açan samimi mahalle sakinleri ile sıcak sohbetler etmenin de tadını çıkarıyor.Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile ekibi, mahalle gezi programına göre sırasıyla Sailer, Kardeşköy, Kocakesik, Gedik, Gedikaltı, Bayındır, Rahmanlar ve Kızıldere mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ve muhtarların sorunlarını dinlemek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla mahalle gezilerine birebir devam eden Başkan Alıcık ilk olarak gittiği Sailer Mahallesinde Nazilli Belediyesi tarafından yapımları tamamlanan eski okul binası bahçesinin sportif amaçlı düzenlenmesi, mahalle konağının tadilatı ve boyanması ile tamir edilen okul bahçesindeki tuvaletler hakkında herhangi bir sıkıntı olup olmadığı konusunda Mahalle Muhtarı Kamil Karataş'tan bilgi aldı. Sailer Mahallesinin hemen üzerindeki Kardeşköy mahallesine geçen Alıcık ve ekibini mahalle Muhtarı İsmail Çağdaş karşıladı. Mahallelerine yapılan Sosyal Çatı, Müştemilat ve çevre düzenlemesi çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri ile Muhtar İsmail Çağdaş Başkan Haluk Alıcık'a teşekkür etti. Bir süre mahalle sakinleri ile muhabbet eden Haluk Alıcık üçüncü durağı Gedik Mahallesine geçti. Gedik mahallesi için en önemli çalışmalardan biri olan su sondajı yapılması hakkında bilgiler aldığı Mahalle muhtarı İbrahim İnan'dan yine Nazilli Belediyesi tarafından yapımları gerçekleştirilen caminin genel tadilatı, Cami minaresinin yenilenmesi ve Okul Bahçesinde yer alan tuvaletlerin düzenleme çalışmalarına ilişkin bilgiler de aldı. Alıcık Gedikaltı Mahallesinde de Mahalle sakinleri ve Muhtarı Fikret Yaşar ile görüşüp sohbet ettikten sonra Bayındır ve ardından da Rahmanlar mahallelerini ziyaret etti. Bayındır mahallesinde geçirdiği süreç içerisinde mahalle muhtarı Yüksel Güzel ile görüşerek mahalle sakinleri ile kahvede sohbet etti. Nazilli Belediyesi tarafından yapılan okul tadilatı, engelli çocuklar için engelli rampası ve tuvaleti, kantin, sosyal çatı ile müştemilat binası ve Bayındır mahallesi meydanına dikilen devasa bayrak direğinin kontrollerini yaptı. Genel tadilatı yapılan Rahmanlar mahalle konağında da Rahmanlar Mahalle Muhtarı Necati Yılmaz ve mahalle sakinleri ile sohbet edip sıkıntı ve sorunlarını dinledi.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ekibi ile son olarak Kızıldere mahallesini ziyaret etti. Kızıldere Muhtarı Ali Pekel tarafından karşılanan Alıcık Muhtar ve mahalle sakinleri ile sıcak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ödemiş yolu güzergâhında bulunan Kızıldere Mahallesi Nazilli Belediyesi olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Haluk Alıcık; "İlk dönem belediye başkanlığım döneminde köy konumundaki mahallerimizde Nazilli Belediyesi olarak hizmet götürme gibi bir yetki ve sorumluluğumuzun olmamasına rağmen biz yardım ve desteklerimizi zaten yapıyorduk. 2014 seçimlerinden sonra bu köylerimizin hepsi Nazilli Belediyesinde hizmet alan mahalle konumuna geçti. Bölgemizde en çok mahalleye sahip ilçelerden biriyiz ve her birine tek tek her türlü hizmetimizi ulaştırıyoruz. Uzak yakın fark etmez, merkez ya da kırsal da fark etmez hizmet üretmek ve sorunlara çare olmak bizim görevimiz. Yağmur Çamur, kar kış demeden tüm mahallelerimize hizmet götürmeye devam ettiğimiz gibi Mahalle gezilerimizi sık sık yaparak muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ve tespit ettiğimiz eksililikleri gidereceğiz" diye konuştu.