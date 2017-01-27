SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Haluk Alıcık: 'Sorunlara çare olmak bizim görevimiz'
27.01.2017 16:50:14

Haluk Alıcık: 'Sorunlara çare olmak bizim görevimiz'

Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallelere ziyaretlerini devam ettiren Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 'Mahalle gezilerimizi sık sık yaparak muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ve tespit ettiğimiz eksililikleri gidereceğiz' dedi.

Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallelere ziyaretlerini devam ettiren Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Mahalle gezilerimizi sık sık yaparak muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ve tespit ettiğimiz eksililikleri gidereceğiz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık mahalle ziyaretleri programına düzenli olarak devam ediyor. Birbirine yakın mesafelerde bulunan 8 mahalleyi aynı gün içerisinde ziyaret eden Başkan Alıcık, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlemenin yanı sıra kendisine her seferinde kollarını açan samimi mahalle sakinleri ile sıcak sohbetler etmenin de tadını çıkarıyor.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile ekibi, mahalle gezi programına göre sırasıyla Sailer, Kardeşköy, Kocakesik, Gedik, Gedikaltı, Bayındır, Rahmanlar ve Kızıldere mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ve muhtarların sorunlarını dinlemek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla mahalle gezilerine birebir devam eden Başkan Alıcık ilk olarak gittiği Sailer Mahallesinde Nazilli Belediyesi tarafından yapımları tamamlanan eski okul binası bahçesinin sportif amaçlı düzenlenmesi, mahalle konağının tadilatı ve boyanması ile tamir edilen okul bahçesindeki tuvaletler hakkında herhangi bir sıkıntı olup olmadığı konusunda Mahalle Muhtarı Kamil Karataş'tan bilgi aldı. Sailer Mahallesinin hemen üzerindeki Kardeşköy mahallesine geçen Alıcık ve ekibini mahalle Muhtarı İsmail Çağdaş karşıladı. Mahallelerine yapılan Sosyal Çatı, Müştemilat ve çevre düzenlemesi çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri ile Muhtar İsmail Çağdaş Başkan Haluk Alıcık'a teşekkür etti. Bir süre mahalle sakinleri ile muhabbet eden Haluk Alıcık üçüncü durağı Gedik Mahallesine geçti. Gedik mahallesi için en önemli çalışmalardan biri olan su sondajı yapılması hakkında bilgiler aldığı Mahalle muhtarı İbrahim İnan'dan yine Nazilli Belediyesi tarafından yapımları gerçekleştirilen caminin genel tadilatı, Cami minaresinin yenilenmesi ve Okul Bahçesinde yer alan tuvaletlerin düzenleme çalışmalarına ilişkin bilgiler de aldı. Alıcık Gedikaltı Mahallesinde de Mahalle sakinleri ve Muhtarı Fikret Yaşar ile görüşüp sohbet ettikten sonra Bayındır ve ardından da Rahmanlar mahallelerini ziyaret etti. Bayındır mahallesinde geçirdiği süreç içerisinde mahalle muhtarı Yüksel Güzel ile görüşerek mahalle sakinleri ile kahvede sohbet etti. Nazilli Belediyesi tarafından yapılan okul tadilatı, engelli çocuklar için engelli rampası ve tuvaleti, kantin, sosyal çatı ile müştemilat binası ve Bayındır mahallesi meydanına dikilen devasa bayrak direğinin kontrollerini yaptı. Genel tadilatı yapılan Rahmanlar mahalle konağında da Rahmanlar Mahalle Muhtarı Necati Yılmaz ve mahalle sakinleri ile sohbet edip sıkıntı ve sorunlarını dinledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ekibi ile son olarak Kızıldere mahallesini ziyaret etti. Kızıldere Muhtarı Ali Pekel tarafından karşılanan Alıcık Muhtar ve mahalle sakinleri ile sıcak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ödemiş yolu güzergâhında bulunan Kızıldere Mahallesi Nazilli Belediyesi olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Haluk Alıcık; "İlk dönem belediye başkanlığım döneminde köy konumundaki mahallerimizde Nazilli Belediyesi olarak hizmet götürme gibi bir yetki ve sorumluluğumuzun olmamasına rağmen biz yardım ve desteklerimizi zaten yapıyorduk. 2014 seçimlerinden sonra bu köylerimizin hepsi Nazilli Belediyesinde hizmet alan mahalle konumuna geçti. Bölgemizde en çok mahalleye sahip ilçelerden biriyiz ve her birine tek tek her türlü hizmetimizi ulaştırıyoruz. Uzak yakın fark etmez, merkez ya da kırsal da fark etmez hizmet üretmek ve sorunlara çare olmak bizim görevimiz. Yağmur Çamur, kar kış demeden tüm mahallelerimize hizmet götürmeye devam ettiğimiz gibi Mahalle gezilerimizi sık sık yaparak muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ve tespit ettiğimiz eksililikleri gidereceğiz" diye konuştu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı
Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisi, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı.
27.01.2017 17:14:57
Müftülük çalışanlarına FETÖ gözaltısı
Müftülük çalışanlarına FETÖ gözaltısı
Yalova'da operasyonda 5 müftülük çalışanı ile bir öğretmen yakalandı
27.01.2017 17:10:50
Şanlıurfa'da elektrik kesintisi eylemi
Şanlıurfa'da elektrik kesintisi eylemi
Şanlıurfa'da elektriklerinin sık kesildiğini iddia eden bir grup trafiği keserek eylem yaptı.
27.01.2017 16:55:19
Konya'da yolcu otobüsü devrildi
Konya'da yolcu otobüsü devrildi
Konya'da yoldan çıkan ve devrilen yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı.
27.01.2017 16:51:12
Vatandaşın tercihi 0.50 gram altın
Vatandaşın tercihi 0.50 gram altın
Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle vatandaşlar, 0.50 grama yöneldi.
27.01.2017 16:48:28
Beşiktaş'ın stadına ortak çıktı
Beşiktaş'ın stadına ortak çıktı
TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar olan iç saha maçlarını Vodafone Arena'da oynayacak.
27.01.2017 16:36:20
Otübüslerde sivil polis dönemi
Otübüslerde sivil polis dönemi
Yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri tarafından habersiz denetim gerçekleştirilecek.
27.01.2017 16:26:12
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
AİHM: Türkiye'de darbe sonrası alınan kararlardan ve KHK'lardan memnunuz
AİHM: Türkiye'de darbe sonrası alınan kararlardan ve KHK'lardan memnunuz
Suriyeli Muhalifler, Lavrov'u reddetti!
Suriyeli Muhalifler, Lavrov'u reddetti!
Erdoğan'a suikastin telefon trafiği ortaya çıktı
Erdoğan'a suikastin telefon trafiği ortaya çıktı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları