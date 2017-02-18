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Haluk Alıcık, gazetecilerin sorularını yanıtladı
18.02.2017 13:45:04

Haluk Alıcık, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'AGC Soruyor' etkinliğinin bu ay ki konuğu Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık oldu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği "AGC Soruyor" etkinliğinin bu ay ki konuğu Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık oldu.

Etkinlikte gazeteciler ile bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, projeleri hakkında bilgiler verirken, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

AGC Başkanı Semra Şener, etkinliğe katılımlarından dolayı Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ederken, gazetecilerin kamu görevi yürüttüğünü, bu anlamda kamuya hizmet veren belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokratların gazetecilerle bir araya gelerek daha samimi bir ortamda kendilerini daha rahat anlatabilsinler diye bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

AGC Soruyor etkinliğinin bu ay ki konuğu Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, siyaset adamlarının yaptıkları işlerini anlatabilmelerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Alıcık, "Nazilli Belediyesi Aydın'ın en büyük ilçelerinden bir tanesidir. 2009 seçimlerinde Nazilli'de Belediye Başkanı seçildik. Biz vatandaşımıza ne söz verdiysek Allah'a şükür hepsini yaptık. Nazilli'yi üniversite şehri yaptık. Üniversite bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Biz Nazilli'yi emekli şehri olmaktan kurtaracağız demiştik. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

Nazilli'ye altın çağını yaşattık

2009-2014 yılları arası Nazilli'nin altın çağını yaşadığını ifade eden Alıcık, "Nazilli'de bir çok proje gerçekleştirdik. Nazillimize, Alzhemier Merkezi, Toplu Konut, Huzurevi, Organize Sanayi, yollar, köprüler, düğün salonları, spor alanları kazandırdık. Bunların yanında çevre belediyelere de yardımda bulunduk. Nazilli'ye 2009-2014 yılları arası altın çağını yaşattık. Büyükşehir yasasından sonra bütünlük sağlanacak dediler, kargaşa oluştu. Belediye olarak gelirlerimiz %38 azaldı ama biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Nazilli Garajı ve çevresini kentsel dönüşüm ile yenileyeceğiz. TOKİ ile beraber ortak yapacağız. Dallıca tarafında da bir projemiz var, onu da yakın zamanda gerçekleştireceğiz.

İktidarla barışığız

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, akıllı adamın iktidarla barışık olması gerektiğini söyleyerek, "Hizmet için iktidarın kurumları ile barışık olacaksınız. Akıllı adam hizmet için iktidarla kavga etmez. Buradan özellikle Nazilli için planladığımız projelerde bizlere destek olan sayın Bakanlarımız Veysel Eroğlu, Nihat Zeybekçi ve Mehmet Özhaseki bey'e çok teşekkür ediyorum. Projelerimizi sunduğumuzda AK Partili Belediye Başkanı olmamamıza rağmen, bize muhalefet partisi gözü ile bakmadan yardımcı oldular" dedi.

Rejimi değiştirmek o kadar kolay değil

Referandum süreci ile görüşlerini de aktaran Alıcık "Benim partim MHP diyerek, hiçbir baskı altında kalmadan, bir şahıs olarak oyumu kullanacağım.Türkiye'de 1980 ihtilali oldu. Sonra da düşünebiliyormusunuz 2016 yılında da darbe kalkışması oldu. İç ve dış düşmanlar üzerinden Türkiye'de oyunlar oynanıyor. Bazıları, rejimi değiştirmek istiyorlar diyerek siyaset yapıyorlar. Rejimi değiştirmek okadar kolay değil. Rejim elden gidiyor dediğinizde, bir şey kazanamazsınız. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun ülkemizin birlik ve beraberliği için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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