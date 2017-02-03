03.02.2017 21:04:38

Haluk Alıcık, Demirci Mehmet Efe'yi Andı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ölümünün 56'ıncı yılında Demirci Mehmet Efe'yi andı. Başkan Alıcık, 'Nazilli'nin önemli bir tarihi hatırası ve mirası olan Demirci Mehmet Efe'ye minnet ve şükranlarımı sunuyor, rahmetle anıyorum' dedi.

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Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ölümünün 56'ıncı yılında Demirci Mehmet Efe'yi andı. Başkan Alıcık, "Nazilli'nin önemli bir tarihi hatırası ve mirası olan Demirci Mehmet Efe'ye minnet ve şükranlarımı sunuyor, rahmetle anıyorum" dedi.1883-1961 yılları arasında Nazilli'de yaşayan ve Kurtuluş Savaşı'nda Ege Bölgesi'ndeki Kuvay-i Milliye birliklerinin öncülerinden olan kahraman Demirci Mehmet Efe'yi ölümünün 56. Yılında yad eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Kuva-yi Milliye kahramanlarımızdan, Nazilli'mizin önemli bir tarihi hatırası ve mirası olan Demirci Mehmet Efemizi hakka yürüyüşünün 56. yılında rahmetle anıyorum. Hepimizin bildiği üzere bu günlere ulaşmak kolay olmadı. Geçmişteki yaşanan bağımsızlık mücadelesi ve ödenen bedeller bir tanıklık sayfasıdır. Hepimiz buradan ders almalı ve atalarımızın emanet ettiği bu bağımsızlık ve milli birlik meşalesini layıkıyla korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Kuvay-i Milliye kahramanlarından Demirci Mehmet Efe de tarihi bir miras ve emanettir. Nazilli Belediyesi olarak kültürümüze ve tarihimize de değer vermekte, sahip çıkmaktayız. Geçtiğimiz yıllarda Belediyemizce Efemize ait bir anıt heykel yapılmış, Demirci Mehmet Efe Türküsü besteletip yurtiçinde ve yurtdışında da tanıtılmasına ayrıca önem verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini vatan yapan, uğruna mücadeleler verip hayatını toprakla bütünleştiren tüm geçmişimizi başta Cumhuriyetimizin kurucusu Sarı Zeybek Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını olmak üzere devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve milli birliğimiz için emek vermiş, mücadele etmiş, can vermiş tüm şanlı ecdadımızı, şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun" diye konuştu.