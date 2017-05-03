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Halkbank 8. kez şampiyon
03.05.2017 20:27:59

Halkbank 8. kez şampiyon

Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a 3-1 üstünlük kuran Halkbank, toplamda 8. şampiyonluğa ulaştı

Voleybol erkeklerde bu yıl 47. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a karşı 3-1 üstünlük kuran Halkbank, 8. kupasına ulaştı.

Toplam 3 galibiyet elde edecek ekibin şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinde Ankara'daki ilk 2 maçı kazanan Halkbank, İzmir'deki ilk maçı kaybetmesine rağmen dördüncü maçta Arkas Spor'a karşı 3-2 üstünlük kurdu. Seriyi 3-1 kazanan Halkbank, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

Ligde 1. etabı 2. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı, yarı finalde ise Ziraat Bankası'nı saf dışı bırakan Halkbank, finalde de Arkas Spor engelini geçti.

Normal sezonu 4. bitiren Arkas Spor ise ilk önce Maliye Piyango'yu mağlup ettikten sonra Fenerbahçe'yi de eledi ancak Halkbank'a yenilerek ligde ikinci oldu.


- Halkbank'ın 8. şampiyonluğu


Daha önce 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında rakiplerini geride bırakan Halkbank, üst üste ikinci, toplamda ise 8. şampiyonluğunu elde etti.

2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamlayan Arkas Spor ise bu sezon ikincilikle yetindi.

Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank 8, Arkas Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
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- Şampiyonlar
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Voleybol erkeklerde lig şampiyonları sezonlara göre şöyle:â€¨

1970-1971 - Galatasaray

1971-1972 - İETT

1972-1973 - İETT

1973-1974 - İETT

1974-1975 - Muhafızgücü

1975-1976 - Eczacıbaşı

1976-1977 - Boronkay

1977-1978 - Eczacıbaşı

1978-1979 - Eczacıbaşı

1979-1980 - Eczacıbaşı

1980-1981 - Eczacıbaşı â€¨

1981-1982 - Eczacıbaşı â€¨

1982-1983 - Eczacıbaşı â€¨

1983-1984 - Eczacıbaşı â€¨

1984-1985 - Eczacıbaşı â€¨

1985-1986 - Eczacıbaşı â€¨

1986-1987 - Galatasaray â€¨

1987-1988 - Galatasaray â€¨

1988-1989 - Galatasaray â€¨

1989-1990 - Eczacıbaşı â€¨

1990-1991 - Eczacıbaşı â€¨

1991-1992 - Halkbank â€¨

1992-1993 - Halkbankâ€¨

1993-1994 - Halkbankâ€¨

1994-1995 - Halkbankâ€¨

1995-1996 - Halkbankâ€¨

1996-1997 - NETAŞâ€¨

1997-1998 - NETAŞâ€¨

1998-1999 - NETAŞâ€¨

1999-2000 - Arçelikâ€¨

2000-2001 - Arçelikâ€¨

2001-2002 - Erdemirâ€¨

2002-2003 - Arçelikâ€¨

2003-2004 - Erdemirâ€¨

2004-2005 - Erdemirâ€¨

2005-2006 - Arkas Spor

2006-2007 - Arkas Spor

2007-2008 - Fenerbahçeâ€¨

2008-2009 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-2010 - Fenerbahçeâ€¨

2010-2011 - Fenerbahçeâ€¨

2011-2012 - Fenerbahçe

2012-2013 - Arkas Spor

2013-2014 - Halkbank

2014-2015 - Arkas Spor

2015-2016 - Halkbank

2016-2017 - Halkbank



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