02.02.2017 02:51:37

Halkalı Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi ihaleye çıkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ihaleye çıkacağı belirtildi...

Hürriyet'te yer alan bilgide; Türkiye'nin, Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmecisi konumuna geldiğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Edirne'den Karsa kadar YHT ile ulaşım hedeflediklerini söyledi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul YHT hattının Pendik'e kadar hizmette olduğunu hatırlatan Bakan Arslan, “Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul çalışıyor. Ankara-Sivas YHT hattında inşaatına başlamadığımız kısım yok. Üst yapısı için ihale süreçlerini başlattık. Hedef, 2018 sonunda İstanbul'dan Sivas'a Ankara üzerinden kesintisiz ulaşım” dedi.

ANKARA-İZMİR İNŞA HALİNDE

Arslan, Türkiye'nin 3 büyük şehrinden ikisini buluşturacak Ankara-İzmir YHT Projesi'nde de inşaat ihalesi yapılmayan kesim kalmadığını belirterek, 2019'da Ankara-İzmir YHT hattını da tamamlamak istediklerini dile getirdi. YHT projelerinin yanı sıra Hızlı Tren projelerinin de sürdüğüne işaret eden Bakan Arslan, Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde, Konya-Karaman ile Adana-Gaziantep arasında inşaat çalışmalarının devam ettiğini, Konya-Karaman hattını yıl sonuna kadar hizmete almayı öngördüklerini söyledi. Arslan, ihale süreci devam eden Sivas-Erzincan hızlı tren projesinin birinci kısmı olan Sivas-Zara hattının ihale sürecinin sürdüğünü, Yerköy'den Kayseri'ye çalışmaların devam ettiğini belirtti.

KARS'A KADAR UZANACAK

Kars'a kadar YHT hattını hızlı trenle bütünleştirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Arslan, “Halkalı'dan Kapıkule'ye yani Avrupa'ya giden YHT'yi de bu yıl içinde ihale edeceğiz. Edirne'den gelen ve Kars'a kadar uzanan ana omurgayı Samsun'a da bağlayıp böylece Karadeniz'i de hızlı trenle buluşturmuş olacağız. Onu da Akdeniz'e kadar indirmiş olacağız. Hem doğu-batı aksında, hem kuzey-güney aksında YHT projelerimizi devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE

Bakan Arslan, Ankara-İstanbul YHT hattına entegre edilecek Gebze-Halkalı Demiryolu Projesi kapsamında banliyö hatlarının iyileştirilmesi işinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: “Gebze'den Pendik'e kadar YHT'ler kullanılıyor. Banliyö trenlerinin kullanılabilmesi adına da Pendik'ten Ayrılıkçeşme'ye kadar olan kısmı ve Kazlıçeşme'den Halkalı'ya olan kısmının her iki tarafında da hem Avrupa hem Anadolu yakasında şu an inşaat çalışmaları hızlandı. Çok önemsediğimiz İstanbul gibi bir yerde Marmaray'ın devamı olan ve günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek projede yüklenicilerden kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar giderildi ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2018 sonunda, bu işin tamamlanması ile Sivas'tan kalkan bir YHT, Marmaray'ı da kullanarak denizin altından Halkalı'ya kadar gidebilecek.”

‘DEMİR İPEK YOLU'DOĞU İÇİN DE ÖNEMLİ

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 kenti kapsayan Cazibe Merkezleri arasındaki Kars başta olmak üzere bölge illerinin ekonomileri için önemli rol oynayacağını ifade etti. Bölgenin Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Arslan, Türkiye ile bütün Orta Asya, Kafkasya ve Asya ülkelerinin Avrupa'ya daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir koridor oluşturduklarını söyledi. Bakü-Kars-Tiflis bağlantısının tamamlanmasından sonra Avrupa ve Kafkaslar arasında sağlanacak kesintisiz demiryolu ulaşımı ile yıllık 50 milyon tona ulaşacak bir uluslararası taşıma potansiyeli bulunacağına dikkati çeken Arslan, hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını kaydetti. Arslan, projenin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi cazibe iller açısından önemine işaret etti.

SAMSUN'A HIZLI TREN

Samsun-Çorum-Kırıkkale Hızlı Demiryolu Projesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, yatırım programında etüt-proje olarak yer alan projenin Samsun-Merfizon (95 kilometre), Merzifon-Çorum (96 kilometre), Çorum-Kırıkkale (95 kilometre) olacak şekilde 3 hat kesiminden oluştuğunu ifade etti. Arslan, her üç kesimin de etüt projelerini bu yıl bitirdiklerini, kesin proje ihale süreçlerinin ise devam ettiğini dile getirdi. Arslan, Ankara-Samsun hızlı tren projesinin kesin projelerini bitirdikten sonra inşaat sürecinin başlayacağını bildirdi.

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