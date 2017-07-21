21.07.2017 14:20:41

Halk sokağa döküldü! 81 ilde protestolar düzenleniyor

Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasına yurt genelinde gösteriler ve basın açıklamalarıyla tepki gösterildi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Türkiye'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenecek gösteriler ve basın açıklamalarıyla kınanacak.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenecek gösterilerle protesto edilecek. Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak basın açıklamaları ve gösteriler, cuma namazı sonrası yoğunlaşacak; protestolar, cumartesi günü de devam edecek.

İstanbul

Eyüp Buluşmaları kapsamında 50 hoca, alim ve akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto amacıyla hazırladığı bildiri, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da katılımıyla Fatih Reşadiye Oteli'nde saat 11.00'de yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Fatih'in Nesli Eğitim Gençlik Derneği, saat 11.00'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenleyecek.

Bayrampaşa Genç İnisiyatif üyeleri, "Uyan Müslüman, ilk kıblen işgal altında" sloganıyla saat 12.00'de Yahya Kemal Parkı'ndan Bayrampaşa Merkez Camisi'ne yürüyecek.

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) Beyazıt Meydanı'nda cuma namazından ardından düzenleyeceği "Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık" miting ve gösterilerine, MÜSİAD ve İHH gibi çok sayıda STK destek verecek.

Ankara

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından bir araya gelecek vatandaşlar, çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenecek gösterilerle İsrail'in uygulamalarını protesto edecek.

Adana

Adana'da 5 Ocak Meydanı'nda, Mersin'de Ulu Cami'de, Osmaniye'de Enver-ül Hamit Camisi'nde, Hatay'da Ulu Cami yanı Köprübaşı mevkisinde STK'ların protesto gösterileri olacak.

Antalya

Antalya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına tepki için saat 18.00'de basın açıklaması yapacak.

Muğla'da cuma namazı sonrası Kurşunlu Cami önünde basın açıklaması yapılarak gösteri düzenlenecek.

Bursa

Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Ulu Cami'de kılınacak cuma namazı çıkışı "Mescid-i Aksa" konulu basın açıklaması yapacak. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Mescid-i Aksa için cuma namazının ardından Orhangazi Parkı'nda "Kızgınlık Cuması" isimli etkinlik düzenleyecek. Ayrıca AGD üyeleri, cumartesi günü Osmangazi Metro çıkışında ''Kudüs için Kıyam'' konulu basın açıklaması yapacak.

Diyarbakır

Diyarbakır'da cuma namazı sonrası Ulu Cami'de Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşlarınca, Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda İmam Hatipliler Derneği ve TÜGVA önderliğinde, Batman'da Mustazaflar Cemiyetince Gülistan Caddesi'nde ve İnanç ve Özgürlük Platformunca Atatürk Parkı'nda cuma namazı sonrası açıklamalar yapılarak İsrail'in uygulamaları kınanacak.

Bingöl'de cuma namazının ardından Dörtyol Saat Kulesi önünde İHH öncülüğünde, Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Fuat Yağız Camisi, Mardin'in Midyat ilçesinde Sivil Toplum Platformunca Hacı Hasan Gündüz Camisi, Siirt'te TÜGVA tarafından Çarşı Camisi önünde cuma namazı sonrası basın açıklamaları yapılacak.

Edirne

Tekirdağ'da Orta Camii, Kırklareli'de Hızırbey Camisi, Edirne'de Eski Cami önünde cuma namazı sonrası STK'lar tarafından Kudüs'te yaşananlara ilişkin açıklamalar yapılacak.

Erzurum

Erzurum Sivil Toplum Platformunun organizesinde kentteki çeşitli STK'ların temsilcileri, cuma namazının ardından Lala Paşa Camisi önünde ortak basın açıklaması yaparak gıyabi cenaze namazı kılacak.

Ardahan'daki STK temsilcileri, Merkez Cami önünde cuma namazı sonrası basın açıklaması yapacak.

Erzincan'da Cami Kebir Camisi'nde cuma namazı sonrası STK'lar tarafından ortak basın açıklaması yapılacak.

Gaziantep

Gaziantep'te Alabey Camisi'nde cuma namazının ardından STK'ların öncülüğünde Balıklı Parkı'na kadar yürüyecek grup, burada basın açıklaması yapacak.

Şanlıurfa'da STK'ların katılımıyla Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde cuma namazının ardından basın açıklaması yapılacak.

Adıyaman'da cuma namazı sonrası Ulu Cami'den Demokrasi Parkı'na kadar yürüyecek grup, burada basın açıklamasıyla İsrail'in uygulamalarına tepki gösterecek.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta STK'ların organizasyonunda cuma namazının ardından Ulu Cami önünde toplanacak vatandaşlar, İsrail'in uygulamalarını kınayacak.

Kilis'te STK'ların düzenleyeceği organizasyona katılacak vatandaşlar, cuma namazı sonrası Kayabaşı Camisi önünde açıklama yapacak.

Malatya'da STK'ların cuma namazı sonrası gerçekleştireceği etkinliğe katılacaklar, Hacı Yusuf Taş Camisi önünde İsrail'i protesto edecek.

İzmir

İzmir'de, Özgür Kudüs Platformu İzmir Temsilciliği ve TÜGVA öncülüğünde çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, cuma namazı sonrasında Konak Meydanı'nda Kudüs'te yaşananlara ilişkin açıklama yapacak.

AGD İzmir Şubesi, Konak Yalı Camisi önünde sabah namazı sonrasında, Kudüs'te yaşananları protesto edecek.

Uşak'ta Kardeşlik Platformu, Çakaloz Camisi önünde cuma namazı çıkışında açıklama yapacak.

Manisa

Manisa'da Memur-Sen ve İlim Yayma Cemiyeti öncülüğünde Hatuniye Camisi'nde cuma namazı çıkışında açıklama yapılacak.

TÜGVA, Aydın Kent Meydanı'nda cuma namazı sonrasında basın açıklaması yapacak.

AGD Denizli Şubesi, cuma namazı sonrasında Çınar Yeni Camisi çıkışında açıklama yapacak.

Kayseri

Kayseri'de AGD öncülüğünde STK'lar, Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi önünde cuma namazı sonrası basın açıklaması yaparak, İsrail'in uygulamalarını protesto edecek.

Yozgat'ta, İHH İnsani Yardım Vakfı, "Kızgınlık Cuması" adı altında cuma namazı çıkışı Çapanoğlu Camisi önünde basın açıklaması yapacak.