28.02.2017 14:39:58

Halk Sağlığı personeli eğitimden geçti

Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla, personelini eğitimden geçirdi.

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Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla, personelini eğitimden geçirdi.Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli, Ümmühan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde eğitimden geçti. Kalite standardı çalışmaları ortak eğitimi sonrasında personele sertifikaları verildi. Eğitimlere Manisa Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım ve personeller katıldı. Vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerden ilk etapta 160 personel sertifika aldı. Sonrasında ise Toplum Sağlığı Merkezlerini ve ilçelerle birlikte yaklaşık bin 200 kişiye, gelecek yıl aile sağlığı personeli ve aile hekimleriyle birlikte 2 binin üzerinde personel eğitim görecek. Eğitimlerle ilgili bilgi veren Manisa Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, "Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak burada Elginkan Vakfı'yla başlatmış olduğumuz çalışmanın ilk ayağı olan Kalite Yönetimiyle ilgili eğitimi tamamladık. Öncelikle kalite, sonra yöneticilik vasıflarının gelişmesi, liderlik yönetimi, insani ilişkilerin geliştirilmesi açısından öfke kontrolü ve diğer eğitimlerin alınması açısından bir yol haritası çizdik. Bu yol haritasının ilk etabını bugün tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada amacımız bizim hizmet verdiğimiz kitle halkımız. Baktığımız zaman gerçekten sağlık hizmetine ihtiyacı olan insanlar baktığımızda ilimizde sağlıkla ilgili memnuniyet ülkemizde olduğu gibi çok yüksek. Yüzde 78'lerin üzerinde. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Ama biz bunu yüzde 80'lere sonrasında yüzde 90'lara nasıl taşırızın derdindeyiz. Amacımız tamamen halkımıza daha nitelikli hizmet vermek. Hastalarımızı daha memnun edebilmektir. Bu şekildeki çalışmalarla bu şekilde hem hasta memnuniyetinin hem de bu hizmeti üreten çalışanlarımızın memnuniyetinin artacağını düşünüyoruz. Şu anda Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün ana binasıyla başladık. 160 kişi eğitim gördü. Daha sonra bu işin içerisine Toplum Sağlığı Merkezlerini ve ilçeleri eklediğimizde yaklaşık bin 200 kişiye, gelecek yıl aile sağlığı personeli ve aile hekimlerimizi işin içerisine kattığımızda 2 binin üzerinde personelimiz bu eğitimleri almış olacaklar" dedi.1994 yılından beri mesleki ve teknik eğitimleri verdiklerini hatırlatan Ümmühan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Murat Dolgun, "Ümmühan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak burada 1994 yılından beri mesleki ve teknik eğitimler alanında hizmet veriyoruz. Şu anda toplamda 230 bin kişi eğitim gördü. Sadece 2016 yılında 15 bin kişiye, son 3 aya bakarsak 3 bin 500'ün üzerinde bir katılım söz konusu. Gerek mesleki ve teknik eğitimler alanında bir çok atölyemiz var. Uygulamalı eğitimlerimiz var. Eğitimlere katılan arkadaşlarımız işi bizzat mutfağında öğreniyorlar. Kalite ve iletişim, sosyal anlamdaki eğitimlerimiz var. Manisa'ya yakın olmayan illerimiz için de uzaktan eğitim programlarımız var. Bütün eğitimlerimiz ücretsiz" diye konuştu.