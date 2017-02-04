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Halk Sağlığı Müdürü Bekir Demirbaş : 'Kanser Dünya genelinde artan bir sağlık problemi'
05.02.2017 08:45:14

Halk Sağlığı Müdürü Bekir Demirbaş : 'Kanser Dünya genelinde artan bir sağlık problemi'

Halk Sağlığı Müdürü Bekir Demirbaş, kanserin dünya genelinde artan en önemli sağlık problemi olduğunu söyledi.

Halk Sağlığı Müdürü Bekir Demirbaş, kanserin dünya genelinde artan en önemli sağlık problemi olduğunu söyledi.

Dünya Kanser Günü nedeni ile açıklamada bulunan Demirbaş, "Her yıl ortalama 164 bin kişiye kanser tanısı konulmakta Türkiye'de ise Avrupa Birliği ülkelerine göre kanser olma riski düşük."dedi

Erkek ve kadınların farklı kanser türlerine yakalandığını anlatan Demirbaş, "Erkeklerde en sık akciğer ve prostat kadınlarda ise meme kanseri olma riski fazla, bir yıl içinde yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konulmakta çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türü. 15-24 yaş grubu gençlerde ise erkeklerde testis kanseri, kadınlarda ise tiroid kanseri ilk sıralarda yer almaktadır."diye konuştu.

Kansere karşı düzenli beslenme önerisinde bulunan Halk Sağlığı Müdürü Bekir Demirbaş, fiziksel aktivitelerin arttırılması alkol ve tütün kullanımının ise bırakılması gerektiğine vurgu yaptı.

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