27.01.2017 13:17:05

Halk pazarına hareketlilik geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz hafta ilgili görmeyen Kapalı Pazar Yeri, bu hafta az da olsa hareketlendi. Sebze ve meyvenin fiyatının ise geçen haftaya göre biraz daha düştüğü görüldü.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz hafta ilgili görmeyen Kapalı Pazar Yeri, bu hafta az da olsa hareketlendi. Sebze ve meyvenin fiyatının ise geçen haftaya göre biraz daha düştüğü görüldü.Pazaryeri esnafından meyve-sebze satıcısı Hasan Bitkay, soğuk havanın kendilerini kötü etkilediğini belirterek, "Karların erimesiyle tezgah açamayan esnaf tekrar tezgahını kurmaya başladı. Pazarda bir hareketlilik var fakat işlerimiz kötü. Yarım kamyon sebze meyve ile geldiğimiz pazarda ürünlerimizin hepsini satamadan geri dönüyoruz" diye konuştu.Önceki haftalara göre meyve-sebze fiyatlarında bir düşüşün görüldüğü pazarda domates 2.5 liradan, patlıcan 5 liradan, biber 6, kabak 3.5, elma 2, mandalina 3, portakal 2 , muz 4 liradan tezgahtaki yerini aldı.