29.01.2017 17:33:04

Halk oyunları Türkiye şampiyonası için aralıksız çalışıyorlar

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şazimet Uysal Ortaokulu halk oyunları ekibi, yarı yıl tatiline girmelerine rağmen halk oyunları Türkiye şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şazimet Uysal Ortaokulu halk oyunları ekibi, yarı yıl tatiline girmelerine rağmen halk oyunları Türkiye şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.Ekip, çalışmalarına Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Sarı ve Halk Oyunları Eğitmeni Mustafa Karakaya öncülüğünde devam ediyor. Okul Aile Birliği Başkanı Kadriye Arslan başta olmak üzere okul idaresi ve öğrencilerin hevesli ve istekli olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Akgün, Türkiye Şampiyonasına hazırlanan halk oyunları ekibinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Müdür Akgün, amaçlarının ise Manisa ve Salihli'de halk oyunlarını öğretmek ve geliştirmek olduğunu söyledi.