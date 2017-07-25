25.07.2017 09:05:06

Halk otobüsü otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. (26) idaresindeki 67 M 8058 plakalı halk otobüsü, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Fatih E. (31) idaresindeki 67 TF 750 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Fatih E.'nin eşi Sueda E. ile halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Orhan A. yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.