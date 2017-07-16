16.07.2017 15:02:38

Halk geri dönüşüm konusunda bilgilendiriliyor

Bursa'nın Yıldırım İlçe Belediyesi, ilçenin muhtelif noktalarına kurduğu stantlarla halkı geri dönüşüm konusunda bilgilendiriyor.

Yeşil Yıldırım hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam Yıldırım Belediyesi, çeşitli noktalara stantlar kuruyor. Yıldırım'ı çevre koruma çalışmalarıyla her geçen gün farklı bir noktaya taşımaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'ın muhtelif noktalarında stantlar açtık. Başta geri dönüşüm olmak üzere çevre konularında hemşehrilerimize bilgiler veriyoruz. Çevre konusunda hepimiz bilinçli davranmalıyız. Çevremizi sadece yılın belirli günlerinde değil 365 gün her zaman korumalıyız" dedi.



Yıldırım Belediyesi'nin geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz 2017'nin ilk 6 ayında 12 bin 889 ton ambalaj atığı, 15 bin 160 kilogram bitkisel atık yağ, 186 ton atık cam, 3 bin 218 adet elektronik atık ve 9 bin 768 kilogram atık pil ve 180 adet ömrünü tamamlamış lastik topladı. Günümüzde bilinçsiz tüketim sebebiyle tabiî kaynaklarımızın yüzde 60 ile yüzde 80 arasındaki bir kısmı heba ediliyor" diye konuştu.