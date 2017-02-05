05.02.2017 19:41:15

Halk eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde ilçe Halk Eğitim Merkezi Ek Hizmet Binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde ilçe Halk Eğitim Merkezi Ek Hizmet Binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, yangın, Akçakale ilçesi Halk Eğitim Merkezi Ek Hizmet Binasında meydana geldi. Çocukların eğitim merkezi içerisinde ateşle oynaması sonucu yangının çıktığı iddia edildi. Yangının fark edilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği merkezde içeride bulunan birçok malzemede yanarak kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.