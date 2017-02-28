28.02.2017 10:20:03
Halk Bank İtalya deplasmanında
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcisi, 6. ve son hafta maçında deplasmanda Sir Sicoma Colussi ile karşı karşıya gelecekAvrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Halk Bank, 6. ve son hafta maçında deplasmanda Sir Sicoma Colussi takımına konuk olacak.
Palasport Evangelisti Spor Salonu'nda oynanacak ve Ivan Lazerevic-Marcin Herbik hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, TSİ 21.00'da başlayacak.
Halk Bank, 1 galibiyet ve 4 yenilgiyle grubunda son sırada yer alıyor.