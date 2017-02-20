20.02.2017 15:36:29

Haliliye Belediyespor Halk Oyunları Takımı bölge şampiyonasına gidiyor

Haliliye Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Takımı, minikler ve yıldızlar kategorilerinde il birincisi olarak bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

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Haliliye Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Takımı, minikler ve yıldızlar kategorilerinde il birincisi olarak bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Oyunları İl Şampiyonasına, Haliliye Belediyespor Kulübü üç kategoride katıldı. Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde yarışan Haliliye Belediyesi Spor, gösterimleriyle izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde il birincisi olan Haliliye ekibi, büyükler kategorisinde ise il ikincisi oldu.Şampiyona da 3 kupa alan Haliliye ekibi, minikler ve yıldızlar kategorilerinde bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandı.