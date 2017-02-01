01.02.2017 13:48:28

Haliliye Belediyesinden örnek davranış

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde donma tehlikesiyle karşı karşıya olan çok sayıda eşeği Haliliye Belediyesi ekipleri kurtardı.

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Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde donma tehlikesiyle karşı karşıya olan çok sayıda eşeği Haliliye Belediyesi ekipleri kurtardı.Yaklaşık bir haftadır Siverek'te etkisini artıran kar yağışı ile çok sayıda sokak ve evcil hayvanlar da donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Etkisini iyice artıran soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tarlalardaki başıboş çok sayıda eşek buz tuttu. Soğuktan donmak üzere olan hayvanları da Haliliye Belediyesi unutmadı. Haliliye Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Boncuk ekibi, korunaksız kalmış ve hava koşullarından etkilenerek hayatı riskle karşı karşıya kalmış hayvanları güvenli bölgelere, barınaklara taşıyarak hayatlarını kurtardı.