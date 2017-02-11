11.02.2017 14:54:31

Haliliye Belediyesi'nden kadınlara kültür gezisi

Haliliye Belediyesi Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler ve öğreticilerine yönelik Harran İlçesi'ne kültür gezisi düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Haliliye Belediyesi Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler ve öğreticilerine yönelik Harran İlçesi'ne kültür gezisi düzenlendi.Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara yönelik kültür gezileri programı başlattı. Program kapsamında ilk olarak Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyer ve öğreticilerden oluşan 70 kişilik grup, Devteşti'ndeki merkez önünde bir araya geldi.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un eşi Adile Demirkol tarafından yolcu edilen grup, Harran'da ilk olarak Hayati Harrani Türbesi'ne götürüldü. Rehber tarafından türbe hakkında bilgi verilen grup, daha sonra İmam Bakır Camii ve türbesine geçti. Türbe hakkında bilgi verilen grup, dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı kalıntıları, Harran Kümbet Evlerini ve Hazreti Yusuf'un kuyusunu gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.İlk defa Harran'ı ve tarihi yerleri gördüklerini ifade eden kadınlar, bu nedenle Haliliye Belediyesi'ne ve Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkürlerini iletti.Haliliye Belediyesi tarafından 'kadınlar kültürünü öğreniyor' sloganıyla yapılan geziler, önümüzdeki günlerde de devam edecek.