04.02.2017 17:53:18

Haliliye Belediyesi'nde Şubat Ayı Halk Günü Toplantısı Yapıldı

Haliliye Belediyesinin her ayın ilk Cuma günü düzenlediği Halk Günü Toplantıları kapsamında Şubat ayı toplantısı vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.Başkan Fevzi Demirkol'un göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı Halk Günü Toplantıları, her ayın ilk Cuma günü olarak devam ediyor. Şubat ayının ilk Cuma günü de, Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda, Halk Günü Toplantısı Başkan Yardımcıları Haci Kanduza ve Mehmet Selim Polatkan, birim müdürleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Vatandaşlar istek, öneri ve şikâyetlerini başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek iletti.Vatandaşların talepleri, başkan yardımcıları tarafından not alınıp, toplantıda hazır bulunan ilgili müdürleri yönlendirildi. İlgili müdürler de, iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlattı.