30.01.2017 13:14:59

Haliliye Belediye Spor haftayı 1 galibiyetle kapattı

Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Kızıltepe Es Gençlik karşısında 3-0 galip gelirken, basketbol takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor karşısında 80-75 mağlup oldu.

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Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Kızıltepe Es Gençlik karşısında 3-0 galip gelirken, basketbol takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor karşısında 80-75 mağlup oldu.Türkiye Voleybol 2. Ligi Erkekler 5'inci Grup'un 16'ıncı haftasında ligin namağlup unvanıyla liderliğini sürdüren Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, GAP Arena Spor Salonunda Kızıltepe Es Gençlik takımını konuk etti. Rakibi karşısında zorlanmadan oyun sergileyen Haliliye ekibi, ilk seti 25-2, ikinci seti 25-4, üçüncü seti ise 25-2'lik skorlarla geçerek salondan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, bu sonuçla ligdeki 15'inci galibiyetini alarak puanını 45'e çıkardı.Basketbol takımı Gaziantep'i konuk ettiTürkiye Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nin 9'uncu haftasında ise Haliliye Belediye Spor Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor'u konuk etti. GAP Arena Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ ve sporseverler de takip etti. Karşılaşma öncesi Başkan Yardımcısı Uludağ, soyunma odasını ziyaret ederek, oyunculara başarılar diledi.Karşılaşmaya iyi başlayan Haliliye ekibi, ilk periyodu 22-23 geride, 2'nci periyodu 20-18, üçüncü periyodu da 20-17 önde kapattı. Kıyasıya geçen maçın son periyodunu 13-22'lik skorla geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor, karşılaşmadan 80-75'lik galibiyetle ayrıldı.