04.02.2017 15:21:51

Haliliye Belediye Başkanı Demirkol'dan Bozova ziyareti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bozova İlçesi'nde kaymakamlığı ve belediyeyi ziyaret ederek, ilçe halkıyla bir araya geldi. Demirkol, 'Bizim anlayışımızda insanlarımızın mutlu olması için, insanlarımızın kendini huzurda, güvende hissetmesi' dedi.

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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bozova İlçesi'nde kaymakamlığı ve belediyeyi ziyaret ederek, ilçe halkıyla bir araya geldi. Demirkol, "Bizim anlayışımızda insanlarımızın mutlu olması için, insanlarımızın kendini huzurda, güvende hissetmesi" dedi.Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Belediye Meclis üyeleri Abdulkadir Altundağ, Emin Coşkun, İsmail Güneş, Mehmet Aslan ve Mehmet Toprak ile Bozova İlçesi'ne gitti. Başkan Demirkol ve beraberindekiler, ilk olarak Bozova Kaymakamlığı'na geçerek, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zekeriya Göker ile görüştü. AK Parti Bozova İlçe Başkanı Mehmet Akgün'ün de eşlik ettiği ziyarette Başkan Demirkol, Kaymakam Göker ile Bozova'da destek verdikleri çalışmaları görüştü. Heyet, görüşmenin ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla görüştükten sonra Bozova Belediyesi'ne geçti. Burada Bozova Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Kalkan tarafından karşılanan heyet, ilçedeki çalışmalar hakkında görüştü.Ziyarete ilişkin açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Akgün, "Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol, Bozova'ya geldiler. Kaymakam beyi ziyaret ettiler. Değerli abime Bozova'ya ve Bozova Belediyesine yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Bozova Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Kalkan ise, "Öncelikle Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ve meclis üyelerine, bizi ziyaret ettikleri için ve destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Kaymakamımızın da belirttiği gibi burada hizmette elimizden geleni yapacağız. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı."Başkan Demirkol yanımızda oldu"Bozova Belediyesine Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zekeriya Göker, görevi devraldığı günden itibaren Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un hizmetlere destek konusunda yanlarında olduklarını söyledi. Yaptıkları ziyaretin kendilerine moral ve motivasyon kazandırdığını söyleyen Kaymakam Göker, "Bilindiği üzere burada Başkanvekili olarak görevlendirildik ve bu hizmeti yerine getiriyoruz. Bu hizmetin yerine getirilmesi esnasında da değişik ihtiyaçlarımız oldu. Bu ilk günden itibaren sağ olsun hem Haliliye Belediye Başkanımız hem de diğer kurumlardan birçok destek gördük. Başkanımız da bugün burada hem temizlik işlerinin vermiş olduğu katkıya hem sosyal işlerimizin vermiş olduğu katkıdan dolayı hem Haliliye Belediyemize hem de belediye meclisine, destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bunun yanında bu zamana kadar çalışmalarda bize gerekli kolaylığı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür ziyaretler, bizi moral olarak üst düzeyde tutuyor. Beraber olduğumuzu, birlikte olduğumuzu hissettiriyor. Bu duygu düşünceler, hizmetlerimize aşk ve şevki yansıtıyor. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.