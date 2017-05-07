SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Halil Tatlıgül hoca vefatının 27.yılında dualarla anıldı
07.05.2017 18:53:32

Halil Tatlıgül hoca vefatının 27.yılında dualarla anıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde bulunan Kur'an Kursu'nun mimarı merhum Halil Tatlıgül Hoca Efendi, ölümünün 27. yılında dualarla anıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde bulunan Kur'an Kursu'nun mimarı merhum Halil Tatlıgül Hoca Efendi, ölümünün 27. yılında dualarla anıldı.

Programda Kartal Mehmet Akif Camii İmam hatibi 2016 Türkiye birincisi Hami Edis, Fatih Bıçakcı Alaalddin Cami imam hatibi 2016 Dünya birincisi İsmail Kaya, Maleya'dan 2014 Dünya birincisi Dr. Muhammet Abuaz vatandaşlara muhteşem Kur'an ziyafeti sundular.

Programda bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, şehirlerin ve beldelerin yörelerin siyasi iktisadi ve içtimai anlamda liderleri idarecileri yöneticileri ve mimarları olduğu gibi manevi mimarları da olduğunu ifade ederek, "Rahmetli Halil Hoca Efendi de bunlardan biriydi. O hayatı boyunca Allah rızası için Kur'an ışığında Peygamber sevdasıyla hizmet etti, çabaladı durdu. Birçok ilim ehlini gönül ehlini yetiştirdi. Allah kendisinden ve bu kutlu davasını devam ettiren ilim ehli insanlardan razı olsun" dedi.

Programa konuşmacı olarak Fatih Erenler Vakfı Başkanı Mahmut Eren Hoca Efendi alimlerin insan yetiştirmesi ile ilgili konferans sundu. Mahmut Eren Hoca Efendi, "Namus mefhumu şeref mefhumu gibi değerler bunlara sahip olduğunu, bunların sahibi olduğunu iddia eden insanlar tarafından hiçbir zaman pazarlık konusu yapılmaz, yapılamaz. Onurlu şerefli bir insana onurunu şerefini bana satar mısınız diye sorsanız size hayır asla satmam diyecektir. Rakamı yükseltseniz bin TL teklif ettiğiniz kişiye 1 trilyon teklif etseniz eğer iddiasında samimi ise muhatabınız bin TL'ye hayır dediği gibi 1 trilyona da, bütün dünyanın makam ve mevkisini önüne koysanız ona da hayır diyecektir. Eğer bin TL'ye ye pazarlık konusu yapılmayan namus onur ve şeref birkaç trilyona pazarlık konusu yapılmaya başlanırsa bilinmelidir ki o namus baştan beri namus değildir, o şeref o haysiyet bidayetinden beri şeref sayılmaz. İnsanın inananların sahip olduğu ve asla vazgeçilmez olarak bildikleri ve çocuklarına da bu şekilde miras bıraktıkları değerler bir tanesi de imandır. İmandan sonra en büyük Allah'ın nimeti ise hakkın yanında yer almaktır" diye konuştu.

Programın sonunda hafızlara protokol mensupları tarafından plaketleri verildi ve Halil Tatlıgül Hoca Efendi'nin öğrencilerinden olan Yusuf Ziya Hoca Efendi tarafından yapılan dua ile program sona erdi.

Halil Tatlıgül Hoca Efendi'yi anma, anlama ve hafızlık icazet merasimine AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Çamaş Belediye Başkanı Alaaddin Giden, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Koçan, çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı
    YORUM YAZ
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
07.05.2017 14:19:20
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.
07.05.2017 14:10:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları