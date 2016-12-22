22.12.2016 23:45:45

Halid Meşal ile konuştuğu için gözaltına alındı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'le telefonla konuştuğu için bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Haberde, gözaltına alınan şahsın, ekim ayında Kudüs'te biri polis iki kişiyi öldüren Filistinli Misbah Ebu Subeyh'in kardeşi Teysir Ebu Subeyh olduğu ifade edildi.



İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri de yaptığı yazılı açıklamada, “Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde, dışarıda bulunan Hamaslı taraflarla istihbarat paylaştığı gerekçesiyle bir Filistinli gözaltına alındı." ifadesine yer verdi.



Açıklamada, gözaltına alınan “şüphelinin", perşembe günü Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesine çıkarılacağı belirtildi.



Filistinli liderler çoğu zaman, İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin aileleriyle telefon görüşmelerinde bulunuyor.

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