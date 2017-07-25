25.07.2017 11:20:06

Haliç Köprüsü'nde trafik kazası: 1 yaralı

Haliç Köprüsü'nde bir otomobilin sıkıştırdığı motosikletli kaza yapınca hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü Okmeydanı istikamet çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, 57 AJ 300 plakalı araç sürücüsü Rıdvan Karacan, motosiklet sürücüsü Önder Asker isimli şahsı trafik nedeniyle sıkıştırdı. Kaçacak alan bulamayan motosiklet sürücüsü Rıdvan Karacan'ın kullandığı otomobile çarparak yere savruldu.

Savrulmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Asker, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün kazada hafif yaralandığı öğrenildi.



Kazayı anını anlatan otomobil sürücüsü Rıdvan Karacan,"Biz yolda giderken bir araç sıkıştırdı. Motorda yan taraftan geliyordu. Aynadan vurdu. Düştüğünü fark edince bizde çektik sağa yardım edelim dedik" şeklinde konuştu.