21.07.2017 09:21:47

Halı sahaya diyerek denize giden 3 çocuktan biri boğuldu

Kocaeli'de ailesine Halı sahaya maç yapmaya gidiyorum diyerek 2 arkadaşıyla denize giden 14 yaşındaki çocuk boğuldu. Boğulma tehlikesi atlatan diğer 2 çocuk ise son anda kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Baki Yeşilyurt (14), Enver C. G. (12) ve Hüseyin A. (15) adlı arkadaşları ile 'Halı sahaya gidiyorum' diyerek yüzmek için Tütünçiftlik sahiline geldi. Denize giren yüzme bilmeyen 3 arkadaş, bir anda akıntıya kapıldı. Suda çırpınmaya başlayan çocuklardan Ömer Baki Yeşilyurt suyun içinde kaybolurken, durumu gören vatandaşlar 112'yi aradı. Daha sonra suya atlayan vatandaşlar, Hüseyin A. ve Enver C.G.'yi sudan çıkardı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye balık adamlarının yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucu Ömer Baki Yeşilyurt, kıyıdan 50 metre açıkta suyun dibinde bulundu. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılarak ambulansa alınan çocuk, kalp masajı yapılarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 14 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine hastaneye gelen baba Yeşilyurt ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.