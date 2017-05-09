10.05.2017 13:00:16

Halı Saha turnuvası için fikstür çekimi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesinin organize ettiği 'Kurumlararası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvasının fikstürü çekildi.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesinin organize ettiği 'Kurumlararası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvasının fikstürü çekildi.Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapılan kura çekimine ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, ASGD Başkanı Fatih Avcı, turnuva tertip heyeti ve takımların temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan ASKF Malatya Şubesi Başkanı Seyfullah Özdemir, "Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ASGD'ye teşekkür ediyorum. Bu tür sportif aktiviteleri hiçbir karşılık beklemeden yapmak gerçekten büyük bir olay diye düşünüyorum. Genel anlamda turnuvanın içeriğine bakıldığında katılımı yüksek, her şeyin düşünüldüğü güzel bir organizasyon hüviyetinde olduğunu görüyoruz. Maçlarımız 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlarla start alacak. Emeği geçenlere ve katılımcı takımlara bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.Dilek, temenni bölümü ve konuşmaların ardından kura çekimine geçildi.18 takımın mücadele edeceği Kurumlar Arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvasında gruplar şu şekilde oluştu:A Grubu: Şöhretler, Malatya Büyükşehir Belediyesi (B) takımı, 1. Organize, Yeşilyurt Belediyespor, Katipler DerneğiB Grubu: Gençlikspor, MASKF, Adliye, Malatya Büyükşehir Belediyesi (A) takımıC Grubu: Spor Camiası, Esnaflar, Maski Abone, EsenlikD Grubu: Maski Okuma, Avukatlar, TÜFAD, Hava Meydanları