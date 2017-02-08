08.02.2017 14:11:04

Halepli 41 yetim artık Cerablus'ta yaşayacak

Halep'te yetimhanelerinin sığınağında mahsur kalıp dünyaya yardım çağrısında bulunarak gündeme gelen 47 yetimden 41'i İHH aracılığı ile İdlip'ten Azez'e getirildi. Yetimler, buradaki geçici konaklama merkezinde kısa bir süre kaldıktan sonra hayatlarına Cerablus'ta devam edecek.

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Halep'te yetimhanelerinin sığınağında mahsur kalıp dünyaya yardım çağrısında bulunarak gündeme gelen 47 yetimden 41'i İHH aracılığı ile İdlip'ten Azez'e getirildi. Yetimler, buradaki geçici konaklama merkezinde kısa bir süre kaldıktan sonra hayatlarına Cerablus'ta devam edecek.Dünya onları Halep'te mahsur kaldıkları yetimhaneden yaptıkları yardım çağrısıyla tanıdı. Çağrılara yanıtsız kalmayan 47 yetime yardım elini Türkiye uzattı. Geçtiğimiz aylarda Halep'te gerçekleştirilen tahliyelerle bölgeden çıkarılan 47 yetimden 41'i, İHH'nın İdlip'te kurduğu geçici sığınma merkezine yerleştirildi. Burada ihtiyaçları İHH tarafından sağlanan yetimler, yapılan girişimler sonucunda önce Türkiye'ye ardından da İHH ve AFAD ekiplerinin refakatinde Halep'e bağlı Azez'e gönderildi. Burada da geçici konaklama merkezinde kalacak olan yetimler, daha sonra ise Cerablus'a gidecek.Türk halkı ve İHH'ya teşekkürHalep'te yetimhanede kalan çocuklardan biri olan 10 yaşındaki Yasmin, "Orada kalırken hayat çok zordu, uçaklar her gün saldırı düzenleyip çok yakın yerleri vuruyordu çok korktuk, dışarı çıkıp oynayamıyorduk, günde bir öğün yemek yiyebiliyorduk" dedi.Ayrıca Yasmin, yardım ulaştıran, bombalardan kurtaran Türkiye halkına ve İHH'ya çok teşekkür ederek, bu yardımları hiç unutamayacağını söyledi.Birçoğunun hem anne hem de babası olmayan 41 çocuk bundan sonra yanlarındaki refakatçiler ile birlikte Cerablus'ta hayatlarına devam edecek. Diğer 6 yetimse İdlip'teki akrabalarının yanında yaşayacak.